Військового судять за напад на пасинка в Одеській області

Чоловік б'є хлопця. Фото ілюстративне: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

В Одеській області мобілізованого військовослужбовця звинувачують у нанесенні ножових поранень своєму родичу. Інцидент стався через неприязнь чоловіків один до одного.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовослужбовець побив пасинка

З матеріалів слідства відомо, що інцидент стався 17 січня 2025 року близько 23:00 за місцем проживання обвинуваченого. Військовослужбовець, уродженець села Секретарівка Біляївського району, під час чергового конфлікту вдарив пасинка ножем у руку та порізав йому пальці.

Обвинувачений, який раніше мав уже судимість за домашнє насильство, повністю визнав свою провину. Суд розглядає справу у спрощеному порядку без проведення повноцінного засідання. Потерпілий та його законний представник також погодилися на такий формат розгляду.

Яке покарання за легкі тілесні ушкодження

Враховуючи обставини справи, а також те, що обвинувачений вже був засуджений, та призначив йому штраф 850 гривень. Також чоловіка відправлять до в'язниці на строк 1 рік 6 місяців.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовець опинився на лаві підсудних за викрадення парфумів із магазину "Єва". Також ми писали, що в Одеській області невідомі вандали пошкодили могили загиблих захисників.