Контрактник ЗСУ обікрав магазин "Єва" в Одесі

Поліцейський з підозрюваним. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі військовослужбовець опинився на лаві підсудних за викрадення парфумів із магазину косметики. Обвинуваченому загрожує тюремний строк та ще й штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий вкрав парфуми в магазині

Відомо, що контрактник морської піхоти, уродженець Дніпра, 22 вересня 2024 року здійснив крадіжку в магазині "ЄВА" в Одесі. Перебуваючи у торговому залі, чоловік переконався, що за його діями ніхто не спостерігає, і непомітно взяв із полиці туалетну воду Moschino Toy Boy об'ємом 100 мл, вартістю 3783 гривні. Після цього він пройшов касову зону, не сплативши за товар, і покинув магазин.

Яке покарання за крадіжку

Обвинувачений, який раніше вже був засуджений за зберігання наркотичних речовин, у суді повністю визнав свою провину. Він пояснив, що викрадену продукцію перепродав, а отримані кошти витратив. Також зазначив, що щиро розкаюється у скоєному та попросив суд про м'якше покарання.

Та попри це, суд, враховуючи попередню судимість та невідбуте покарання, а також злочин, скоєний у період воєнного стану, ухвалив рішення про необхідність призначення обвинуваченому п'яти років позбавлення волі. Крім того, на користь магазину з нього стягнуто понад 5000 гривень матеріальної компенсації.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва, ймовірно, жінка з вибухівкою підірвалася біля групи військових. Внаслідок теракту загинули сама виконавиця та військовий, є поранені. Також в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України.