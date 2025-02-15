Контрактник ВСУ обокрал магазин "Ева" в Одессе

Полицейский с подозреваемым. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе военнослужащий оказался на скамье подсудимых за похищение духов из магазина косметики. Обвиняемому грозит тюремный срок и еще и штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный украл духи в магазине

Известно, что контрактник морской пехоты, уроженец Днепра, 22 сентября 2024 года совершил кражу в магазине "ЕВА" в Одессе. Находясь в торговом зале, мужчина убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и незаметно взял с полки туалетную воду Moschino Toy Boy объемом 100 мл, стоимостью 3783 гривны. После этого он прошел кассовую зону, не оплатив товар, и покинул магазин.

Какое наказание за кражу

Обвиняемый, который ранее уже был осужден за хранение наркотических веществ, в суде полностью признал свою вину. Он пояснил, что похищенную продукцию продал, а полученные средства потратил. Также отметил, что искренне раскаивается в содеянном и попросил суд о более мягком наказании.

Но, несмотря на это, суд, учитывая предыдущую судимость и неотбытое наказание, а также преступление, совершенное в период военного положения, принял решение о необходимости назначения обвиняемому пяти лет лишения свободы. Кроме того, в пользу магазина с него взыскано более 5000 гривен материальной компенсации.

Напомним, в центре Николаева, вероятно, женщина со взрывчаткой подорвалась возле группы военных. В результате теракта погибли сама исполнительница и военный, есть раненые. Также в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины.