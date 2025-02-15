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У центрі Миколаєва смертниця підірвалася біля військових — ЗМІ

15 лютого 2025 11:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Теракт у Миколаєві — за даними ЗМІ смертниця підірвалася біля військових
Поліцейські працюють на місці вибуху. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі Миколаєва ймовірно жінка з вибухівкою підірвалася біля групи військових. Внаслідок теракту загинула сама виконавиця та один військовий, є поранені. 

Про це повідомляють українські ЗМІ, а також публікують відео самої події.

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Теракт у Миколаєві

Теракт стався вчора по обіді. За інформацією ЗМІ, жінка, яка вийшла з магазину, підійшла до військовослужбовців із сумкою, в якій знаходився вибуховий пристрій. У цей момент пролунав вибух. На відео видно, що біля людей у формі стоїть жінка в червоній куртці, згодом видно і вогонь від вибуху.

В результаті, як стверджують ЗМІ, загинула сама виконавиця, а також один військовий. Ще шестеро людей, ймовірно військових, зазнали поранень, кілька з них перебувають у важкому стані.

Як росіяни організовують теракти

Зазначимо, що першим про теракт написав моніторинговий канал "Николаевський Ванек".  Він стверджує, що схема організації цього злочину є типовою для ворожих спецслужб. Спершу вербують людину, обіцяючи великі гроші за просте завдання. Далі залучають третю особу, яка навіть не підозрює про справжнє призначення вантажу. В результаті таких операцій гинуть невинні люди, а окупанти використовують це у своїй пропаганді.

У центрі Миколаєва смертниця підірвалася біля військових — ЗМІ - фото 1
Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот

Додамо, що наразі немає офіційного підтвердження чи насправді це був теракт. Наразі за інформацією поліції, ведеться слідство. 

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зірвав державний прапор з могили захисника України. Також ми писали, як ФСБ вербує молодь для підпалів ТЦК.

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