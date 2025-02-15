Поліцейські працюють на місці вибуху. Фото: Нацполіція

У центрі Миколаєва ймовірно жінка з вибухівкою підірвалася біля групи військових. Внаслідок теракту загинула сама виконавиця та один військовий, є поранені.

Про це повідомляють українські ЗМІ, а також публікують відео самої події.

Читайте також:

Теракт у Миколаєві

Теракт стався вчора по обіді. За інформацією ЗМІ, жінка, яка вийшла з магазину, підійшла до військовослужбовців із сумкою, в якій знаходився вибуховий пристрій. У цей момент пролунав вибух. На відео видно, що біля людей у формі стоїть жінка в червоній куртці, згодом видно і вогонь від вибуху.

В результаті, як стверджують ЗМІ, загинула сама виконавиця, а також один військовий. Ще шестеро людей, ймовірно військових, зазнали поранень, кілька з них перебувають у важкому стані.

Як росіяни організовують теракти

Зазначимо, що першим про теракт написав моніторинговий канал "Николаевський Ванек". Він стверджує, що схема організації цього злочину є типовою для ворожих спецслужб. Спершу вербують людину, обіцяючи великі гроші за просте завдання. Далі залучають третю особу, яка навіть не підозрює про справжнє призначення вантажу. В результаті таких операцій гинуть невинні люди, а окупанти використовують це у своїй пропаганді.

Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот

Додамо, що наразі немає офіційного підтвердження чи насправді це був теракт. Наразі за інформацією поліції, ведеться слідство.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зірвав державний прапор з могили захисника України. Також ми писали, як ФСБ вербує молодь для підпалів ТЦК.