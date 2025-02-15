Теракт в Николаеве — по данным СМИ смертница подорвалась возле военных

Полицейские работают на месте взрыва. Фото: Нацполиция

В центре Николаева, вероятно, женщина со взрывчаткой подорвалась возле группы военных. В результате теракта погибла сама исполнительница и один военный, есть раненые.

Об этом сообщают украинские СМИ, а также публикуют видео самого события.

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Теракт в Николаеве

Теракт произошел вчера после обеда. По информации СМИ, женщина, которая вышла из магазина, подошла к военнослужащим с сумкой, в которой находилось взрывное устройство. В этот момент раздался взрыв. На видео видно, что возле людей в форме стоит женщина в красной куртке, впоследствии видно и огонь от взрыва.

В результате, как утверждают СМИ, погибла сама исполнительница, а также один военный. Еще шесть человек, вероятно военных, получили ранения, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Как россияне организовывают теракты

Отметим, что первым о теракте написал мониторинговый канал "Николаевский Ванек". Он утверждает, что схема организации этого преступления является типичной для вражеских спецслужб. Сначала вербуют человека, обещая большие деньги за простое задание. Далее привлекают третье лицо, которое даже не подозревает об истинном назначении груза. В результате таких операций гибнут невинные люди, а оккупанты используют это в своей пропаганде.

Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот

Добавим, что пока нет официального подтверждения, действительно ли это был теракт. Сейчас по информации полиции, ведется следствие.

Напомним, в Одесской области мужчина сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины. Также мы писали, как ФСБ вербует молодежь для поджогов ТЦК.