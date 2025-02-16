Военного судят за нападение на пасынка в Одесской области

Мужчина бьет парня. Фото иллюстративное: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

В Одесской области мобилизованного военнослужащего обвиняют в нанесении ножевых ранений своему родственнику. Инцидент произошел из-за неприязни мужчин друг к другу.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Из материалов следствия известно, что инцидент произошел 17 января 2025 года около 23:00 по месту жительства обвиняемого. Военнослужащий, уроженец села Секретаревка Беляевского района, во время очередного конфликта ударил пасынка ножом в руку и порезал ему пальцы.

Обвиняемый, который ранее имел уже судимость за домашнее насилие, полностью признал свою вину. Суд рассматривает дело в упрощенном порядке без проведения полноценного заседания. Потерпевший и его законный представитель также согласились на такой формат рассмотрения.

Какое наказание за легкие телесные повреждения

Учитывая обстоятельства дела, а также то, что обвиняемый уже был осужден, и назначил ему штраф 850 гривен. Также мужчину отправят в тюрьму на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, в Одессе военнослужащий оказался на скамье подсудимых за похищение духов из магазина "Ева". Также мы писали, что в Одесской области неизвестные вандалы повредили могилы погибших защитников.