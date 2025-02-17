Зберігав зброю на одещині - судове рішення

Військовий у камуфляжі. Фото ілюстративне: Українське радіо

Поліцейські зупинили військового на автівці Lexus RX 330 біля села Молодіжне Одеської області. Тоді чоловік дістав гранату РГД-5 й кинув її під свій автомобіль, що стало приводом для його затримання.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий кинув гранату під автомобіль, не діставши чеку, аби її в нього не знайшли. Проте поліцейські це помітили і відкрили справу. Під час обшуків в приміщенні затриманого знайшли 150 патронів калібру 5,45 мм, корпус ручної осколкової гранати РГН, запал, електродетонатор, 2 підривачі МУВ-2 і 2 МУВ-3, які конструктивно поєднуються із запалами МД-5М, також знайдені в чоловіка. Крім того, 32 патрони 5,45 мм, та 78 — 7,62 мм. Виявили й чотири сорокаміліметрових заряди для гранатометів ВОГ-25-ПМ, 40 капсуль-детонаторів КД-8А та вогнепровідний дріт типу ОШП загальною довжиною 5 з половиною метрів.

Що вирішив суд

Військовий міг позбутися волі за ч.1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), оскільки суд його визнав винним. Проте через каяття та відсутність обтяжуючих факторів отримав лише два роки умовно. Крім того, повинен сплатити 17 038 гривень державі за процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав пасинка. А також про службовця, який опинився на лаві підсудних за викрадення парфумів із магазину "Єва".

