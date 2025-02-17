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Компания из Одессы поставляла оборудование для российских баз

17 февраля 2025 15:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Поставляли оборудование из Одессы в Россию - подробности
Задержанный с агентами СБУ. Фото: Служба Безопасности Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Служба безопасности Украины задержала топ-менеджеров одесской компании, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, в течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в РФ несколько партий высокотехничных приборов, которые обеспечивают бесперебойную работу электрических сетей, на сумму более 1 миллиона долларов. Для реализации сделки ее организаторы задействовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке, откуда техника отправлялась к конечному адресату. Основатель предприятия привлек к сделке шестерых своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, мобильные телефоны и компьютеры, которые подозреваемые использовали в незаконной деятельности.

Одесская компания поставляла оборудование в Россию — СБУ - фото 1
Изъятое оборудование. Фото: Служба безопасности Украины

Какое наказание грозит

Задержанным объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и по ч. 1 и 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней). За это им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о сливании токсичных отходов в Одесской области. А также о военном, который угрожал взорвать суд.

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