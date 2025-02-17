Постачали обладнання з Одеси в Росію - подробиці

Затриманий з агентами СБУ. Фото: Служба Безпеки України

Служба безпеки України затримала топменеджерів одеської компанії, яка поставляла в Росію обладнання для електромереж військових баз. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до РФ декілька партій високотехнічних приладів, які забезпечують безперебійну роботу електричних мереж на суму понад 1 мільйон доларів. Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході, звідки техніка відправлялась до кінцевого адресата. Засновник підприємства залучив до оборудки шістьох своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які підозрювані використовували у незаконній діяльності.

Вилучене обладнання. Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує

Затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та за ч. 1 і 2 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній). За це їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зливання токсичних відходів на Одещині. А також про військового, який погрожував підірвати суд.