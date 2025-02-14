Депутат сельсовета сливал льяльные воды на полигоне в Одесской области

Сотрудник прокуратуры возле судна. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура разоблачила депутата сельсовета в Одесской области, который основал компанию по обслуживанию судов, однако вместо безопасной утилизации, сливал остатки нефтепродуктов на полигоне. Специалисты оценили экологический ущерб в 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Депутат Сафьяновского сельсовета вместе с четырьмя знакомыми основали компанию, которая официально занималась агентским обслуживанием судов, но фактически использовалась для незаконного обогащения. Они должны были контролировать очистку грузовых отсеков судов от льяльных вод, содержащих высокую концентрацию нефтепродуктов. Однако на самом деле предприниматели откачивали отходы в специальные цистерны, а затем, вместо безопасной утилизации, нелегально сливали на земли полигона твердых бытовых отходов в Измаильском районе. Вследствие этого произошло загрязнение земельных участков общей площадью более 2200 кв. метров вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 239, и по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины (загрязнение земель отходами и злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды). Обе статьи предусматривают значительные штрафы или лишение свободы. Фигурантов оставили под стражей с правом внесения залогов.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который наводил ракеты РФ. А также о загрязнении Черного моря нефтепродуктами.