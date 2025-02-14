Депутат сільради зливав лляльні води на полігоні на Одещині

Співробітник прокуратури біля судна. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура викрила депутата сільради на Одещині, який заснував компанію з обслуговування суден, проте замість безпечної утилізації зливав залишки нафтопродуктів на полігоні. Фахівці оцінили екологічну шкоду у 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Депутат Саф'янівської сільради разом із чотирма знайомими заснував компанію, яка офіційно займалася агентським обслуговуванням суден, але фактично використовувалася для незаконного збагачення. Вони мали контролювати очищення вантажних відсіків суден від лляльних вод, що містили високу концентрацію нафтопродуктів. Проте насправді підприємці відкачували відходи у спеціальні цистерни, а потім, замість безпечної утилізації, нелегально зливали на землі полігону твердих побутових відходів в Ізмаїльському районі. Внаслідок цього відбулося забруднення земельних ділянок загальною площею понад 2200 кв. метрів шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами.

Яке покарання загрожує

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 239, та за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України (забруднення земель відходами та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди). Обидві статті передбачають значущі штрафи або позбавлення волі. Фігурантів залишили під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який наводив ракети РФ. А також про забруднення Чорного моря нафтопродуктами.