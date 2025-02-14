Россияне перевозили мазут худшего качества - забреднение Черного моря

Ликвидация последствий загрязнения. Фото: Реальная газета

Последствия от нефтепродуктов в Черном море будут еще хуже, поскольку россияне перевозили худший по качеству — топочный мазут. При разливе он не образовал тонкую пленку на поверхности воды, поэтому отследить миграцию пятен очень сложно.

Об этом сообщили экологи журналистам издания Крым.Реалии.

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Особенности топочного мазута

Такой мазут слишком густой, поэтому во время шторма он не растекается по поверхности тонкой пленкой, а будучи тяжелым, сбивается в комки, и в таком виде плавает между водой и дном. Поэтому его трудно не только отследить, но и остановить или предупредить его распространение.

"То, что находится ниже уровня воды, крайне сложно обнаружить со спутника — для этого нужны специальные методы исследования",— говорит вице-президент "Ассоциации профессионалов окружающей среды" Валентин Щербина.

Напомним, недавно мы писали о выбросах мазута на одесское побережье. А также о медузах, которые умирают от продуктов нефтепереработки.