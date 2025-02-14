Россияне перевозили мазут худшего качества - забреднение Черного моря

Катастрофа в Черном море — российский мазут был низкого качества
Последствия от нефтепродуктов в Черном море будут еще хуже, поскольку россияне перевозили худший по качеству — топочный мазут. При разливе он не образовал тонкую пленку на поверхности воды, поэтому отследить миграцию пятен очень сложно.
Об этом сообщили экологи журналистам издания Крым.Реалии.
Особенности топочного мазута
Такой мазут слишком густой, поэтому во время шторма он не растекается по поверхности тонкой пленкой, а будучи тяжелым, сбивается в комки, и в таком виде плавает между водой и дном. Поэтому его трудно не только отследить, но и остановить или предупредить его распространение.
"То, что находится ниже уровня воды, крайне сложно обнаружить со спутника — для этого нужны специальные методы исследования",— говорит вице-президент "Ассоциации профессионалов окружающей среды" Валентин Щербина.
Напомним, недавно мы писали о выбросах мазута на одесское побережье. А также о медузах, которые умирают от продуктов нефтепереработки.
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