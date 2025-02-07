Медузы гибнут из-за мазута в Одесской акватории

Медуза, отравленная фракциями мазута. Фото: Иван Русев

Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли на одесском побережье медуз, которые умерли от отравления мазутом. Но самое страшное то, что дальше эти организмы попадут в пищевую цепь других морских существ.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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На каждом метре пересыпи "Тузловских лиманов" ученые насчитали до 2-3 отравленных Аурелий. Эти Медузы питаются мелким планктоном, вместе с которым они, очевидно, ели и нанофракции нефтепереработанных продуктов. Кроме того, волны на море за несколько дней уже превратили этих желеобразных животных в "биологическую пыль", которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

"На песке у воды было почти 5000 мелких медуз размерами от 2 до 10 см (в среднем 5 см). В воде на мелководном шельфе было их больше, но посчитать их было невозможно. Это первое такое наше наблюдение на побережье моря зимой",— добавляет Иван Русев.

Напомним, недавно мы писали о перспертивах экологической катастрофы в Черном море. А также о позиции депатрамента экологии относительно загрязнения.