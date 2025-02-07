Медузы гибнут из-за мазута в Одесской акватории

Медузы на Одесском побережье умирают от мазута
Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли на одесском побережье медуз, которые умерли от отравления мазутом. Но самое страшное то, что дальше эти организмы попадут в пищевую цепь других морских существ.
Об этом сообщает эколог Иван Русев.
Мазут и медузы
На каждом метре пересыпи "Тузловских лиманов" ученые насчитали до 2-3 отравленных Аурелий. Эти Медузы питаются мелким планктоном, вместе с которым они, очевидно, ели и нанофракции нефтепереработанных продуктов. Кроме того, волны на море за несколько дней уже превратили этих желеобразных животных в "биологическую пыль", которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.
"На песке у воды было почти 5000 мелких медуз размерами от 2 до 10 см (в среднем 5 см). В воде на мелководном шельфе было их больше, но посчитать их было невозможно. Это первое такое наше наблюдение на побережье моря зимой",— добавляет Иван Русев.
Напомним, недавно мы писали о перспертивах экологической катастрофы в Черном море. А также о позиции депатрамента экологии относительно загрязнения.
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