Як забруднення Чорного моря мазутом вплине на ситуацію в екосистемі

Мазут на узбережжі Одещини. Фото: Пресцентр Лиманської громади

Робити довгострокові прогнози щодо ситуації в екосистемі Чорного моря наразі неможливо. Очевидно одне: мазут становитиме небезпеку для деякої морської флори та фауни.

Про це під час брифінгу 30 січня заявив в. о. директора науково-дослідної установи Український науковий центр екології моря Віктор Коморін.

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За словами Коморіна, зараз є змога робити лише короткострокові прогнози: що буде завтра або після завтра, але не за кілька місяців, рік чи десять років. Прогнози наперед можна робити, відстежуючи мазутні плями за допомогою супутника, однак поступово мазутні згустки важчають й опускаються ближче до дна, де із супутника їх уже не видно.

"На сьогодніший день на рівні ООН створюється група модельєрів із Голандії, Японії, України. Вони сформують математичну модель, що допоможе нам зробити довгострокові прогнози, яка зможе сказати, скільки того мазуту зайшло на північно-західну частину Чорного моря, скільки його залишилося на дні, скільки на узбережжі і яким чином цей мазут вплине на екосистему Чорного моря", — зазначив представник Українського науково-дослідного центру екології моря.

Також він додав, що рештки мазуту, які потраплять на дно, становитимуть небезпеку насамперед для донних біоценозів, зокрема водоростей і медуз, а це негативно впливатиме на всю екосистему.

Раніше директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна повідомила, що ситуацію із забруднення узбережжя Одещини відстежують від 10 січня. Відходи із вмістом нафтопродуктів зараз є на території Лиманської громади. Їх збирають і згодом передадуть на перероблення.

Також ми повідомляли, що мазут, який раніше виявили в межах нацпарку "Тузлівські лимани", станом на 27 січня повністю зібрали. Загальна вага забруднюючою речовина становила до чотирьох кілограмів.