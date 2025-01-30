Как загрязнение Черного моря мазутом повлияет на ситуацию в экосистеме

Мазут на побережье Одесской области. Фото: Пресс-центр Лиманской общины

Делать долгосрочные прогнозы касательно ситуации в экосистеме Черного моря пока невозможно. Очевидно одно: мазут будет представлять опасность для некоторой морской флоры и фауны.

Об этом во время брифинга 30 января заявил и.о. директора научно-исследовательского учреждения Украинский научный центр экологии моря Виктор Коморин.

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По словам Коморина, сейчас есть возможность делать только краткосрочные прогнозы: что будет завтра или после завтра, но не через несколько месяцев, год или десять лет. Прогнозы наперед можно делать, отслеживая мазутные пятна с помощью спутника, однако постепенно мазутные сгустки утяжеляются и опускаются ближе ко дну, где со спутника их уже не видно.

"На сегодняшний день на уровне ООН создается группа модельеров из Голландии, Японии, Украины. Они сформируют математическую модель, которая поможет нам сделать долгосрочные прогнозы, которая сможет сказать, сколько того мазута зашло на северо-западную часть Черного моря, сколько его осталось на дне, сколько на побережье и каким образом этот мазут повлияет на экосистему Черного моря", — отметил представитель Украинского научно-исследовательского центра экологии моря.

Также он добавил, что остатки мазута, которые попадут на дно, будут представлять опасность прежде всего для донных биоценозов, в частности водорослей и медуз, а это будет негативно влиять на всю экосистему.

Ранее директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина сообщила, что ситуацию с загрязнением побережья Одесской области отслеживают с 10 января. Отходы с содержанием нефтепродуктов сейчас есть на территории Лиманской общины. Их собирают и впоследствии передадут на переработку.

Также мы сообщали, что мазут, который ранее обнаружили в пределах нацпарка "Тузловские лиманы", по состоянию на 27 января полностью собрали. Общий вес загрязняющего вещества составлял до четырех килограммов.