Як у департаменті екології коментують ситуацію із забрудненням узбережжя Одещини мазутом

Мазут на узбережжі Одещини. Фото: Іван Русєв

На узбережжі Лиманської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області виявили відходи із вмістом нафтопродуктів. Наразі їх збирають, щоб передати на перероблення спеціальним установам.

Про це під час брифінгу 30 січня повідомила директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна.

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Забруднення узбережжя Одещини

За словами Шатохіної, співробітники Держекоінспекції зафіксували забруднення протяжністю близько 1,5 кілометра. Збір нафтопродуктів ще триває, однак цього тижня його планують завершити.

"Очікуємо завершення робіт щодо ситуації, яку зафіксували 24 січня. Залишки зберігатимуть на території громади. А потім громада повинна вжити заходів, які визначив закон: передати до суб'єктів господарювання, який має відповідні дозвільні документи на перевезення й перероблення цих відходів", — зазначила директор департаменту екології та охорони природних ресурсів Одеської ОВА.

Моніторинг узбережжя

Ще 10 січня ОВА проінформувала територіальні громади та адміністрації об'єктів природнозаповідного фонду про необхідність посиленого моніторингу узбережжя. У разі виявлення випадків забруднення представники громад мають негайно повідомити про це ОВА. Того ж дня для проведення лабораторних досліджень підключили державні установи, які виконують забор проб морської води та перевіряють їх на наявність підвищеної концентрації нафтопродуктів.

Нагадаємо, мазут, який раніше виявили в межах нацпарку "Тузлівські лимани", станом на 27 січня повністю зібрали. Загальна вага забруднюючою речовина становила до чотирьох кілограмів.

Також ми повідомляли, що російська влада продовжує знищувати узбережжя Краснодарського краю. Замість того, щоб очистити пісок від мазуту, важка техніка засипає та вдавлює залишки нафтопродуктів у зібраний ґрунт.