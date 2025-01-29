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Пісок у мазуті — РФ продовжує знищувати чорноморське узбережжя

29 січня 2025 14:10
Чекарьова Марія - редактор
Екологічна катастрофа на чорноморському узбережжі — погіршується через Росію
Мазут всипають у пісок. Фото: скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

Російська влада продовжує знищувати узбережжя Краснодарського краю. Замість того щоб очистити пісок від мазуту, важка техніка засипає та вдавлює залишки нафтопродуктів у зібраний ґрунт. Подібні дії збільшують екологічну катастрофу на чорноморських пляжах.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Кримський вітер".

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Як зазначають волонтери, якщо взяти пісок, який мав пройти спеціальну обробку, то на руках після нього залишиться слід, що не змивається. Це означає, що мазут залишається на пляжах і отруюватиме все живе. При цьому місцева влада відзвітувала, що було зібрано понад 175 тисяч тонн забрудненого піску та ґрунту. Ось тільки виявляється утилізація полягала в тому, щоб звалити все в яму і засипати сміттям. При цьому зовсім не враховується той факт, що таким чином екологічна катастрофа тепер буде і в Ростовській області, куди це звезли.

Наслідки забруднення в Одеській області

У свою чергу Одеські екологи продовжують виявляти нові забруднені ділянки. Так, на берег Національного парку "Тузловські лимани" виносить не лише мазут, а й сміття. Уранці під час обстеження узбережжя знайшли маску, забруднену нафтопродуктами. Вона подолала відстань майже 600 кілометрів перш ніж опинилася на Одещині.

"ЗСУ ще влітку 2022 року витіснило всі рашистські корита з акваторії Північно-Західної частини Чорного моря. А природні течії зі сходу на захід та хвилі моря приносили їх до наших берегів, як зараз цю маску", – заявив еколог Іван Русєв.

Нагадаємо, ми писали про нові викиди мазуту на Одещині. А також що після екологічної катастрофи загинули тисячі птахів і дельфінів.

Чорне море екологічна катастрофа Одеська область екологія забруднення

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