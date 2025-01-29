Екологічна катастрофа на чорноморському узбережжі — погіршується через Росію

Мазут всипають у пісок. Фото: скриншот відео

Російська влада продовжує знищувати узбережжя Краснодарського краю. Замість того щоб очистити пісок від мазуту, важка техніка засипає та вдавлює залишки нафтопродуктів у зібраний ґрунт. Подібні дії збільшують екологічну катастрофу на чорноморських пляжах.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Кримський вітер".

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Фіктивна боротьба із забрудненням

Як зазначають волонтери, якщо взяти пісок, який мав пройти спеціальну обробку, то на руках після нього залишиться слід, що не змивається. Це означає, що мазут залишається на пляжах і отруюватиме все живе. При цьому місцева влада відзвітувала, що було зібрано понад 175 тисяч тонн забрудненого піску та ґрунту. Ось тільки виявляється утилізація полягала в тому, щоб звалити все в яму і засипати сміттям. При цьому зовсім не враховується той факт, що таким чином екологічна катастрофа тепер буде і в Ростовській області, куди це звезли.

Наслідки забруднення в Одеській області

У свою чергу Одеські екологи продовжують виявляти нові забруднені ділянки. Так, на берег Національного парку "Тузловські лимани" виносить не лише мазут, а й сміття. Уранці під час обстеження узбережжя знайшли маску, забруднену нафтопродуктами. Вона подолала відстань майже 600 кілометрів перш ніж опинилася на Одещині.

"ЗСУ ще влітку 2022 року витіснило всі рашистські корита з акваторії Північно-Західної частини Чорного моря. А природні течії зі сходу на захід та хвилі моря приносили їх до наших берегів, як зараз цю маску", – заявив еколог Іван Русєв.

Нагадаємо, ми писали про нові викиди мазуту на Одещині. А також що після екологічної катастрофи загинули тисячі птахів і дельфінів.