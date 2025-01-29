Экологическая катастрофа на черноморском побережье — ухудшается из-за России

Мазут всыпают в песок. Фото: скриншот видео

Российские власти продолжают уничтожать побережье Краснодарского края. Вместо того чтобы очистить песок от мазута, тяжелая техника засыпает и вдавливает остатки нефтепродуктов в собранный грунт. Подобные действия усугубляют экологическую катастрофу на черноморских пляжах.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

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Фиктивная борьба с загрязнением

Как отмечают волонтеры, если взять песок, который должен был пройти специальную обработку, то на руках после него останется несмываемый след. Это означает, что мазут остается на пляжах и будет отравлять все живое. При этом местные власти отчитались, что было собрано более 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вот только оказывается утилизация заключалась в том, чтобы свалить все в яму и засыпать мусором. При этом совершенно не учитывается тот факт, что таким образом экологическая катастрофа теперь будет и в Ростовской области, куда это свезли.

Последствия загрязнения в Одесской области

В свою очередь Одесские экологи продолжают выявлять новые загрязненные участки. Так, на берег Национального парка "Тузловские лиманы" выносит не только мазут, но и мусор. Утром во время обследования побережья нашли маску, загрязненную нефтепродуктами. Она преодолела расстояние почти 600 километров прежде чем оказалась в Одесской области.

"ВСУ еще летом 2022 года вытеснило все рашистские корыта из акватории Северо-Западной части Черного моря. А естественные течения с востока на запад и волны моря приносили их к нашим берегам, как сейчас эту маску", – заявил эколог Иван Русев.

Напомним, мы писали о новых выбросах мазута в Одесской области. А также, что после экологической катастрофы погибли тысячи птиц и дельфинов.