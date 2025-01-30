Как в департаменте экологии комментируют ситуацию с загрязнением побережья Одесской области мазутом

Мазут на побережье Одесской области. Фото: Иван Русев

На побережье Лиманской территориальной общины Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили отходы с содержанием нефтепродуктов. Сейчас их собирают, чтобы передать на переработку специальным учреждениям.

Об этом во время брифинга 30 января сообщила директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

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Загрязнение побережья Одесской области

По словам Шатохиной, сотрудники Госэкоинспекции зафиксировали загрязнение протяженностью около 1,5 километра. Сбор нефтепродуктов еще продолжается, однако на этой неделе его планируют завершить.

"Ожидаем завершения работ по ситуации, которую зафиксировали 24 января. Остатки будут хранить на территории общины. А потом община должна принять меры, которые определил закон: передать субъекту хозяйствования, который имеет соответствующие разрешительные документы на перевозку и переработку этих отходов", — отметила директор департамента экологии и охраны природных ресурсов Одесской ОВА.

Мониторинг побережья

Еще 10 января ОВА проинформировала территориальные громады и администрации объектов природно-заповедного фонда о необходимости усиленного мониторинга побережья. В случае выявления загрязнения представители общин должны немедленно сообщить об этом ОВА. В тот же день для проведения лабораторных исследований подключили государственные учреждения, которые выполняют забор проб морской воды и проверяют их на наличие повышенной концентрации нефтепродуктов.

Напомним, мазут, который ранее обнаружили в пределах нацпарка "Тузловские лиманы", по состоянию на 27 января полностью собрали. Общий вес загрязняющего вещества составлял до четырех килограммов.

Также мы сообщали, что российские власти продолжают уничтожать побережье Краснодарского края. Вместо того, чтобы очистить песок от мазута, тяжелая техника засыпает и вдавливает остатки нефтепродуктов в собранный грунт.