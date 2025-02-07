Медузи гинуть через мазут в Одеській акваторії

Медузи на Одеському узбережжі помирають від мазуту
Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли на одеському узбережжі медуз, які померли від отруєння мазутом. Але найстрашніше те, що далі ці організми потраплять у харчових ланцюг інших морських істот.
Про це повідомляє еколог Іван Русєв.
Мазут і медузи
На кожному метрі пересипу "Тузлівських лиманів" вчені нарахували до 2-3 отруєних Аурелій. Ці Медузи харчуються дрібним планктоном, разом із яким вони, вочевидь, їли й нанофракції нафтопереробних продуктів. Крім того, хвильові процеси моря за декілька днів вже перетворили цих желеподібних тварин на "біологічний пил", який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.
"На піску біля води було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см (у середньому 5 см). У воді на мілководному шельфі було їх більше, але порахувати їх було неможливо. Це перше таке наше спостереження на узбережжі моря взимку", — додає Іван Русєв.
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