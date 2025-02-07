Медузи гинуть через мазут в Одеській акваторії

Медуза, отруєна фракціями мазуту. Фото: Іван Русєв

Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли на одеському узбережжі медуз, які померли від отруєння мазутом. Але найстрашніше те, що далі ці організми потраплять у харчових ланцюг інших морських істот.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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На кожному метрі пересипу "Тузлівських лиманів" вчені нарахували до 2-3 отруєних Аурелій. Ці Медузи харчуються дрібним планктоном, разом із яким вони, вочевидь, їли й нанофракції нафтопереробних продуктів. Крім того, хвильові процеси моря за декілька днів вже перетворили цих желеподібних тварин на "біологічний пил", який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.

"На піску біля води було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см (у середньому 5 см). У воді на мілководному шельфі було їх більше, але порахувати їх було неможливо. Це перше таке наше спостереження на узбережжі моря взимку", — додає Іван Русєв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перспертиви екологічної катастрофи у Чорному морі. А також про думки депатраменту екології щодо забруднення.

