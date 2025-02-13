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Выбросы мазута на Одесское побережье будут продолжаться до лета

13 февраля 2025 11:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
На Одесское побережье будет до лета выбрасывать мазут
Уборка выбросов мазута. Фото иллюстративное: Крымский ветер
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Выбросы мазута из российских танкеров будут продолжаться по крайней мере до лета. Кроме того, остатки нефтепереработки уже добрались до берегов Грузии и Турции.

Об этом ученые рассказали изданию Крым. Реалии.

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Сбылись самые большие опасения ученых: выбросы мазута двинулись по общему Черноморскому течению. Поэтому остатки нефтепродуктов будут продолжать циркулировать по акватории Черного моря пока танкеры не поднимут из-под воды. А сделать это планируют летом.

Выбросы в Крыму

К тому же выбросы будут продолжаться, даже когда танкеры поднимут из-под воды. Остатки продуктов нефтепереработки заметили уже в Евпатории, Тарханкуте а также в Каламитском заливе. Последствия загрязнения на полуострове будут ощущаться еще в течение 20 лет, говорят экологи.

"Под действием, например, ветров, течений, тектонических процессов, землетрясений этот мазут может снова выходить на морское дно и снова растворяться в воде. Например, когда тепло, он будет растворяться и выходить в верхние слои воды. Когда холодно, он будет накапливаться на дне и со временем будет всасываться в почву",— отметил доктор биологических наук Павел Гольдин.

Напомним, недавно мы писали о 100 миллионах тонн пшеницы, которые экспортировали из Одесской области. А также о медузах в Черном море, которые умирают от мазута.

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