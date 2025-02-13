Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Викиди мазуту на Одеське узбережжя триватиме до літа arrow

Викиди мазуту на Одеське узбережжя триватиме до літа

13 лютого 2025 11:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одеське узбережжя буде до літа викидати мазут
Прибирання викидів мазуту. Фото ілюстративне: Кримський вітер
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Викиди мазуту з російських танкерів продовжуватимуться принаймні до літа. Крім того, залишки нафтопереробки вже дісталися берегів Грузії та Туреччини.
Про це науковці розповіли виданню Крим. Реалії

Мазут розповсюджується

Збулися найбільші побоювання науковців: викиди мазуту рушили за загальною Чорноморською течією. Тому залишки нафтопродуктів будуть продовжувати цирквлювати акваторією Чорного моря доки танкери не підімуть з-під води. А зробити це планують влітку.

Читайте також:

Викиди в Криму

До того ж викиди продовжуватимуться навіть коли танкери підімуть з-під води. Залишки продуктів нафтопереробки помітили вже в Євпаторії, Тарханкуті а також в Каламитському заливі. Наслідки забруднення на півострові відчуватимуться ще протягом 20 років, кажуть екологи.

"Під дією, наприклад, вітрів, течій, тектонічних процесів, землетрусів цей мазут може знову виходити на морське дно і знову розчинятися у воді. Наприклад, коли тепло, він розчинятиметься і виходитиме у верхні шари води. Коли холодно, він накопичуватиметься на дні і з часом всмоктуватиметься у грун", — зазначив доктор біологічних наук Павло Гольдін.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 100 мільйонів тон пшениці, які експортували з Одещини. А також про медуз у Чорному морі, які помирають від мазуту.
 

Одеса Новини Одеси море екологія забруднення
Реклама
Реклама
Реклама