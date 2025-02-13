На Одеське узбережжя буде до літа викидати мазут

Прибирання викидів мазуту. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Викиди мазуту з російських танкерів продовжуватимуться принаймні до літа. Крім того, залишки нафтопереробки вже дісталися берегів Грузії та Туреччини.

Про це науковці розповіли виданню Крим. Реалії.

Мазут розповсюджується

Збулися найбільші побоювання науковців: викиди мазуту рушили за загальною Чорноморською течією. Тому залишки нафтопродуктів будуть продовжувати цирквлювати акваторією Чорного моря доки танкери не підімуть з-під води. А зробити це планують влітку.

Читайте також:

Викиди в Криму

До того ж викиди продовжуватимуться навіть коли танкери підімуть з-під води. Залишки продуктів нафтопереробки помітили вже в Євпаторії, Тарханкуті а також в Каламитському заливі. Наслідки забруднення на півострові відчуватимуться ще протягом 20 років, кажуть екологи.

"Під дією, наприклад, вітрів, течій, тектонічних процесів, землетрусів цей мазут може знову виходити на морське дно і знову розчинятися у воді. Наприклад, коли тепло, він розчинятиметься і виходитиме у верхні шари води. Коли холодно, він накопичуватиметься на дні і з часом всмоктуватиметься у грун", — зазначив доктор біологічних наук Павло Гольдін.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 100 мільйонів тон пшениці, які експортували з Одещини. А також про медуз у Чорному морі, які помирають від мазуту.

