Росіяни перевозили мазут найгіршої якості - забреднення Чорного моря

Ліквідація наслідків забруднення. Фото: Реальна газета

Наслідки від нафтопродуктів у Чорному морі будуть ще гіршими, оскільки росіяни перевозили найгірший за якістю — топковий мазут. При розливі він не утворив тонку плівку на поверхні води, тому відстежити міграцію плям дуже складно.

Про це повідомили екологи журналістам видання Крим.Реалії.

Читайте також:

Особливості топкового мазуту

Такий мазут надто густий, тому під час шторму він не розтікається поверхнею тонкою плівкою, а будучи важким, збивається в грудки, і в такому вигляді плаває між водою і дном. Через це його важко не тільки відслідкувати, але й зупинити чи попередити його розповсюдження.

"Те, що знаходиться нижче за рівень води, вкрай складно виявити з супутника — для цього потрібні спеціальні методи дослідження", — каже віце-президент "Асоціації професіоналів довкілля" Валентин Щербіна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викиди мазуту на одеське узбережжя. А також про медуз, які помирають від продуктів нафтопереробки.