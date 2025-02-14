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Катастрофа у Чорному морі — російський мазут був низької якості

14 лютого 2025 13:29
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Росіяни перевозили мазут найгіршої якості - забреднення Чорного моря
Ліквідація наслідків забруднення. Фото: Реальна газета
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Наслідки від нафтопродуктів у Чорному морі будуть ще гіршими, оскільки росіяни перевозили найгірший за якістю — топковий мазут. При розливі він не утворив тонку плівку на поверхні води, тому відстежити міграцію плям дуже складно.

Про це повідомили екологи журналістам видання Крим.Реалії.

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Особливості топкового мазуту

Такий мазут надто густий, тому під час шторму він не розтікається поверхнею тонкою плівкою, а будучи важким, збивається в грудки, і в такому вигляді плаває між водою і дном. Через це його важко не тільки відслідкувати, але й зупинити чи попередити його розповсюдження.

"Те, що знаходиться нижче за рівень води, вкрай складно виявити з супутника — для цього потрібні спеціальні методи дослідження", — каже віце-президент "Асоціації професіоналів довкілля" Валентин Щербіна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викиди мазуту на одеське узбережжя. А також про медуз, які помирають від продуктів нафтопереробки.

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