Росіяни перевозили мазут найгіршої якості - забреднення Чорного моря

Катастрофа у Чорному морі — російський мазут був низької якості
Наслідки від нафтопродуктів у Чорному морі будуть ще гіршими, оскільки росіяни перевозили найгірший за якістю — топковий мазут. При розливі він не утворив тонку плівку на поверхні води, тому відстежити міграцію плям дуже складно.
Про це повідомили екологи журналістам видання Крим.Реалії.
Особливості топкового мазуту
Такий мазут надто густий, тому під час шторму він не розтікається поверхнею тонкою плівкою, а будучи важким, збивається в грудки, і в такому вигляді плаває між водою і дном. Через це його важко не тільки відслідкувати, але й зупинити чи попередити його розповсюдження.
"Те, що знаходиться нижче за рівень води, вкрай складно виявити з супутника — для цього потрібні спеціальні методи дослідження", — каже віце-президент "Асоціації професіоналів довкілля" Валентин Щербіна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про викиди мазуту на одеське узбережжя. А також про медуз, які помирають від продуктів нафтопереробки.
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