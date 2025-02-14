В Николаеве шпионил за военными ВСУ

Подозреваемый агент ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала рецидивиста, которого ФСБ "перебросила" из России в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны. Мужчине грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По материалам дела, 35-летний фигурант до начала полномасштабной войны отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в исправительном учреждении Херсона. После захвата областного центра, оккупанты перевели заключенного в одну из колоний на территории РФ, где его завербовал сотрудник ФСБ, по указанию которого агент приехал в Николаев через третьи страны. Основной целью разведчика были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники сил обороны. Подозреваемый фотографировал места, где скрыты локации вероятного пребывания служащих и выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Контрразведка СБУ задержала его по месту жительства и изъяла у него мобильный телефон, с которого он контактировал со своим российским куратором.

Какое наказание грозит

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения). За это ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о военном, который проник в чужое жилье. А также о сотруднике ТЦК, который за деньги вывозил мужчин в Молдову.