Вивозив ухилянтів до Придністров'я з Одеської області - подробиці

Поліцейські після затримання. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині затримали співробітника ТЦК та СП, коли той намагався нелегально вивести шістьох чоловіків у невизнане Придністров'я. Тепер йому загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомило Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Поліцейські зупинили автомобіль "KIA Sorento" під керуванням 51-річного співробітника ТЦК та СП. В салоні з військовослужбовцем перебували шестеро чоловіків віком від 25 до 30 років із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей. Як з'ясували слідчі, з кожного з них перевізник взяв від п'яти до восьми тисяч доларів за свої послуги. Діяв підозрюваний у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукала йому клієнтів.

Яке покарання загрожує

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але чоловік вніс 240 тисяч гривень застави та вийшов з-під неї. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою та з корисливих мотивів). Співробітнику ТЦК загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який судився зі своєю частиною. А також про те, як ТЦК відмовив брату загиблого воїна у відстрочці.