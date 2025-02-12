Вывозил уклонистов в Приднестровье из Одесской области - подробности

Полицейские после задержания. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области задержали сотрудника ТЦК и СП, когда тот пытался нелегально вывести шестерых мужчин в непризнанное Приднестровье. Теперь ему грозит от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщило Главное управление нациоальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Полицейские остановили автомобиль "KIA Sorento" под управлением 51-летнего сотрудника ТЦК и СП. В салоне с военнослужащим находились шестеро мужчин в возрасте от 25 до 30 лет из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей. Как выяснили следователи, с каждого из них перевозчик взял от пяти до восьми тысяч долларов за свои услуги. Действовал подозреваемый в сговоре с неустановленным лицом, которое занималось поиском клиентов.

Какое наказание грозит

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, но мужчина внес 240 тысяч гривен залога и вышел из-под нее. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору и из корыстных побуждений). Сотруднику ТЦК грозит от семи до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который судился со своей частью. А также о том, как ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке.