В Миколаїві шпигував за військовими ЗСУ

Підозрюваний агент ФСБ. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала рецидивіста, якого фсб "перекинула" з росії до Миколаєва для коригування авіаударів по Силах оборони. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За матеріалами справи, 35-річний фігурант до початку повномасштабної війни відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона. Після захоплення обласного центру, окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербував співробітник ФСБ, за вказівкою якого агент приїхав до Миколаєва через треті країни. Основною ціллю розвідника були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони. Підозрюваний фотографував місця, де приховано локації ймовірного перебування службовців та випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Контррозвідка СБУ затримала його за місцем проживання та вилучила в нього мобільний телефон, з якого він контактував зі своїм російським куратором.

Яке покарання загрожує

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який проник у чуже житло. А також про співробітника ТЦК, який за гроші вивозив чоловіків в Молдову.

