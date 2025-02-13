Вирок суду військовому з Одеси, який проник у чужий будинок

Військовий на фронті. Фото: Главком

Військовослужбовець в Одеській області незаконно проник у чуже домоволодіння. Власник подав позов до суду, проте фігуранта зобов'язали виплатити лише 1020 гривень штрафу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Любашівки проходив повз сусідського дому та помітив, що володаря на місці немає. Чоловік зламав замок паркану та увійшов на приватну територію без дозволу. Підсудний нічого не вкрав, проте власник приміщення все одно подав позов до суду.

Вирок суду

Чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст. 162 Кримінального Кодексу України (порушення недоторканості житла). Проте суд сприйняв щире каяття фігуранта як пом'якшуючу обставину, тому чоловік має лише виплатити штраф у розмірі 1020 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який повідомляв, де роздають повістки. А також про службовця, в якого знайшли канабіс.