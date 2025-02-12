Суд над мужчиной, который администрировал повестковый канал в Одессе

Военные ВСУ. Фото: Укринформ

Военнослужащий администрировал канал в социальных сетях, в котором распространял информацию о том, где сотрудники ТЦК выписывают повестки. Однако правоохранители мужчину разоблачили и направили дело в Приморский суд Одессы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Донецка администрировал канал, на котором обнародовал актуальные места в Одессе и области, где сотрудники ТЦК вылавливают мужчин призывного возраста. Когда полиция разоблачила фигуранта, у него в качестве вещественного доказательства изъяли телефон и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил). Суд предложил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Решение суда

Однако подсудимый признал свою вину и перевел 50 тысяч гривен на Вооруженные силы Украины. Все это смягчило приговор, поэтому фигуранта освободили от отбывания назначенного наказания, если он в течение испытательного срока в три года не совершит нового уголовного преступления.

Напомним, недавно мы писали о том, как немецкий суд впервые разрешил экстрадицию украинца-уклониста. А также о том, как военного оштрафовали за хранение каннабиса.