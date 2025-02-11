Одессит-военнослужащий оштрафован за каннабис

Пакетик с каннабисом. Фото: иллюстративное dancor.sumy.ua

Военнослужащего из Одессы поймали во время поиска закладки с каннабисом. Суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен и взыскал с него деньги за процессуальные издержки.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный в Одессе путем закладки приобрел 7,5 грамма каннабиса для личного использования. Однако правоохранители задержали его во время поиска тайника. Полицейские изъяли у него бумажную коробку от сигарет, в которой находилось запрещенное вещество.

Приговор суда

Одессита признали виновным по ч. 1ст. 309 Уголовного Кодекса Украины, а именно в хранении наркотических средств. Мужчина должен в рассрочку, в течение 12 месяцев, выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. А также о суде над мужчиной, который ругался на ТЦК.