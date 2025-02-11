Одесит-військовослужбовець оштрафований за канабіс

Пакетик з канабісом. Фото: ілюстративне dancor.sumy.ua

Військовослужбовця з Одеси спіймали під час пошуку закладки з канабісом. Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень та стягнув з нього гроші за процесуальні витрати.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий в Одесі шляхом закладки придбав 7,5 грама канабісу для особистого використання. Проте правоохоронці затримали його під час пошуку схованки. Поліцейські вилучили в нього паперову коробку від сигарет, в якій була заборонена речовина, а сам чоловік своєї провини не заперечував.

Судовий вирок

Одесита визнали винним за ч. 1ст. 309 Кримінального Кодексу України, а саме у зберіганні наркотичних засобів. Чоловік має на виплат, протягом 12 місяців, сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. А також про суд над чоловіком, який лаявся на ТЦК.