Одесит-військовослужбовець оштрафований за канабіс

Суд оштрафував військового з Одеси за канабіс — подробиці справи
Військовослужбовця з Одеси спіймали під час пошуку закладки з канабісом. Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень та стягнув з нього гроші за процесуальні витрати.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Військовий в Одесі шляхом закладки придбав 7,5 грама канабісу для особистого використання. Проте правоохоронці затримали його під час пошуку схованки. Поліцейські вилучили в нього паперову коробку від сигарет, в якій була заборонена речовина, а сам чоловік своєї провини не заперечував.
Судовий вирок
Одесита визнали винним за ч. 1ст. 309 Кримінального Кодексу України, а саме у зберіганні наркотичних засобів. Чоловік має на виплат, протягом 12 місяців, сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. А також про суд над чоловіком, який лаявся на ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!