Суд над чоловіком, який адміністрував повістковий канал в Одесі

Військові ЗСУ. Фото: Укрінформ

Військовослужбовець адміністрував канал у соціальних мережах, де поширював інформацію щодо того, де співробітники ТЦК виписують повістки. Проте правоохоронці чоловіка викрили та скерували справу до Приморського суду Одеси.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Донецька адміністрував канал, на якому оприлюднював актуальні місця в Одесі та області, де співробітники ТЦК виловлюють чоловіків призовного віку. Коли поліція викрила фігуранта, в нього як речовий доказ вилучили телефон та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил). Суд запропонував покарання у виді позбавлення волі на 5 років.

Рішення суду

Проте підсудний визнав свою провину та ще й перевів 50 тисяч гривень на Збройні сили України. Усе це пом’якшило вирок, тому фігуранта позбавили відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в три роки не вчинить нового кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як німецький суд уперше дозволив екстрадицію українця-ухилянта. А також про те, як військового оштрафували за зберігання канабісу.