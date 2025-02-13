Приговор суда военному из Одессы, который проник в чужой дом

Военный на фронте. Фото: Главком

Военнослужащий в Одесской области незаконно проник в чужое домовладение. Владелец подал иск в суд, однако фигуранта обязали выплатить лишь 1020 гривен штрафа.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Любашевки проходил мимо соседского дома и заметил, что хозяина на месте нет. Мужчина взломал замок забора и вошел на частную территорию без разрешения. Подсудимый ничего не украл, однако владелец помещения все равно подал иск в суд.

Приговор суда

Мужчине объявили о подозрении по ч.1 ст. 162 Уголовного Кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Однако суд воспринял искреннее раскаяние фигуранта как смягчающее обстоятельство, поэтому мужчина должен лишь выплатить штраф в размере 1020 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сообщал, где раздают повестки. А также о служащем, у которого нашли каннабис.