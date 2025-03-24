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Переправляли до Молдови ухилянтів — на Одещині розкрили схему

24 березня 2025 16:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затримали під час переправлення до Молдови
Після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Одещині двоє ділків намагались незаконно переправити чоловіка призовного віку до Молдови, але правоохоронці їх викрили. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканці Одещини через соцмережі підшукували охочих нелегально потрапити до Молдови. Фігуранти заздалегідь узгодили план незаконного переправлення одного з клієнтів. У селищі Сарата один із них зустрів "замовника" та, отримавши аванс у розмірі 4 тис. доларів США, відправив автобусом до іншого фігуранта. Останній, своєю чергою, мав отримати 3 тис. доларів за послуги з надання житла та супровід до державного кордону. Правоохоронці затримали правопорушників "на гарячому" під час отримання грошей. У них вилучено речові докази, що підтверджують їх причетність до кримінального правопорушення, зокрема, мобільні телефони та кошти.

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Вилучені кошти. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення через кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. А також про 47 призовників, яких зупинили на Одещині.

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