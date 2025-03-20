В ПМР за 6 тысяч долларов

Задержанный на границе. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Уроженец Житомира пытался за деньги переправить жителя Одесской области через границу в Приднестровье. Однако правоохранители их задержали, а перевозчику грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, мужчина приехал из Житомира на собственной машине и повез клиента в один из приграничных населенных пунктов Подольского района. Согласно плану, перевозчик должен был доставить пассажира как можно ближе к Приднестровью, после чего тот должен был перечислить 6 000 долларов на карточку сообщника фигуранта. Координатор со своей стороны также был обязан проинструктировать клиента относительно самостоятельного пересечения границы. Однако правоохранители его задержали еще на подъезде к месту назначения. Уклонистов дельцу подыскивал неустановленный пока человек.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о призывнике, который не захотел проходить ВВК. А также об уклонистах, которых перевозили вместе с товаром.