Не пошел на ВВК - приговор жителю Одесской области

Военно-врачебная комиссия. Фото иллюстративное: malyn.media

Житель Балты Одесской области проигнорировал прохождение военно-врачебной комиссии, на которую его хотели отправить представители ТЦК и СП. Из-за этого правоохранительные органы открыли на него дело и направили его в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Безработный житель Балты попал в отделение ТЦК и СП, поскольку не обновил вовремя учетные данные. Однако мужчина наотрез отказался проходить военно-врачебную комиссию, на которую его пытались отправить. А о причинах неявки даже не сообщил, из-за чего оказался на скамье подсудимых.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Однако на суде мужчина искренне раскаялся, из-за чего получил минимальное наказание по этой статье — 5 100 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали об одесском морпехе, которого судили за продажу гранаты и конопли. А также о приговоре мужчине, который надругался над 14-летней девочкой.