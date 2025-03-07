Приговор водителю, который помог призывнику сбежать от полиции в Одессе

Автостанция "Привоз". Фото иллюстративное: traffic.od.ua

Водителю, который помог мужчине сбежать от полиции на автостанции "Привоз" в конце января, в Приморском суде вынесли приговор. Он должен заплатить 1700 гривен штрафа.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности конфликта

Во время проверки документов полицейские обнаружили, что 40-летнего мужчину разыскивают по ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета). Правоохранители сообщили ему о том, что согласно правилам, должны доставить его в районный ТЦК, после чего гражданин попытался вырваться. Мужчина забежал в рейсовый автобус, водитель которого пытался ему помочь избежать задержания. Пока выясняли отношения, призывнику таки удалось убежать от полицейских. Однако самого спасителя силой вытащили из транспортного средства и доставили в отделение полиции.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 343 Уголовного Кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа). Он должен заплатить 1700 гривен штрафа. Меру пресечения подсудимому не избирали.

Напомним, недавно мы писали о задержании главного архитектора Одессы. А также об азейбарджанце, который уклонялся от призыва.