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Уклонялся от призыва — уроженца Азейбарджана судили на Одесчине

6 марта 2025 21:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области судили за неявку в ТЦК
Повестка в ТЦК. Фото иллюстративное: molbuk
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области безработный уроженец Азейбарджана не явился по повестке в отделение ТЦК и СП. На мужчину открыли дело и направили его в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Жителю Арцизского района, который родом из азейбарджанского города Кировобад и имеет украинское гражданство, выдали повестку работники ТЦК. Однако мужчина не желал мобилизоваться и игнорировал призыв, не объяснив причины неявки. Оказавшись на скамье подсудимых, он признал свою вину.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Он должен заплатить 5 100 гривен штрафа. Меру пресечения подсудимому не избирали.

Напомним, недавно мы писали о мошенниках, которые вымогали у одесситов деньги под видом работников ТЦК. А также о броне для аграриев Одесской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация война в Украине
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