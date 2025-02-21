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Отсрочка за 50 тысяч на Одесчине задержали служащего ТЦК

21 февраля 2025 15:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Уклонение за 50 тысяч - задержали служащего ТЦК и СП
Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Правоохранители Одесской области задержали военнослужащего ТЦК и СП, который требовал 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, инструктор одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал 50 тысяч гривен от мужчины, которого сопровождал во время оформления военно-учетных документов. За эту сумму фигурант обещал повлиять на должностных лиц районного ТЦК, чтобы те приняли решение выдать гражданину документы об отсрочке от призыва. У мобилизованного таких денег не было, поэтому подозреваемый снизил размер гонорара до 20 тысяч и был задержан сразу после получения этой суммы.

Какое наказание грозит

Сотруднику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о диверсантах. которых задержали в Одесской области. А также о мужчинах, которые подожгли гражданское авто и выдали его за военное.

Одесса Новости Одессы мобилизация арест ТЦК и СП
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