Ухилення за 50 титсяч — затримали службовця ТЦК та СП

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці Одещини затримали військовослужбовця ТЦК та СП, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, інструктор одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 50 тисяч гривень від чоловіка, якого супроводжував під час оформлення військово-облікових документів. За цю суму фігурант обіцяв вплинути на посадових осіб районного ТЦК, щоб ті прийняли рішення видати громадянину документи про відстрочку від призову. У мобілізованого тких грошей не було, тому підозрюваний знизив розмір гонорару до 20 тисяч і був затриманий одразу після отримання цієї суми.

Яке покарання загрожує

Співробітнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсантів. яких затримали на Одещині. А також про чоловіків, які підпалили цивільне авто і видали його за військове.