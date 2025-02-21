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На Одесчине задержали диверсантов — какие были задания

21 февраля 2025 14:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Поджигали релейные шкафы в Одесской области
Один из задержанных. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Трое жителей Одесской области подожгли 8 релейных шкафов на железнодорожных перегонах и станциях. Мужчин разоблачили и теперь им грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемые в мессенджере получили от сотрудника спецслужб РФ заказ на совершение за деньги диверсий на объектах Одесской железной дороги. В течение августа 2024 года, используя заранее подготовленную смесь, они уничтожили 8 релейных шкафов на железнодорожных перегонах и станциях региона. Фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, получали одобрение, а затем совершали поджоги и фиксировали их на видео. За каждое выполненное задание сообщники получали деньги, которые распределялись между участниками группы.

На Одесчине совершали диверсии на Укарзализныце — детали - фото 1
Подожженный релейный шкаф. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Всем троим сообщили о подозрении по факту организации диверсии в условиях военного положения ( ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об условном приговоре экс-нардепу из Одессы. А также о мошеннической схеме с оплатой за парковку.

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