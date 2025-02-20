Приговор одесскому экс-нардепу Барвиненко за злоупотребление властью

Виталий Барвиненко на пресс-конференции. Фото: Ukraine Media Center Odesa

Экс-нардеп получил три года условно, 12 месяцев запрета занимать государственную должность и штраф 2,5 миллиона гривен. По данным СМИ, речь идет о действующем главе Одесского райсовета Виталии Барвиненко.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

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Решение суда

Экс-нардеп уже возместил все нанесенные убытки. Кроме того, по условиям соглашения с судом, обвиняемый также обязуется перечислить на поддержку армии 2 503 000 гривен. К тому же, на нужды ВСУ отправят 1 003 000 грн, которые внесены за Барвиненко в качестве залога.

Что известно о деле Виталия Барвиненко

Экс-нардепу и главе одесского районного совета 12 февраля сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Согласно информации следствия, чиновник, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 613 тысяч гривен дотаций из госбюджета за аренду гостиничного номера в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в период с сентября 2016 года по август 2019 года.

Напомним, недавно мы писали о приговоре одесситу, который предоставлял фиктивные справки военным. А также о задержании виновных в теракте в Николаеве 14 февраля.