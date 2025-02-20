Вирок одеському екснардепу Барвіненко за зловживання владою

Віталій Барвіненко на прес-конференції. Фото: Ukraine Media Center Odesa

Екс-нардеп отримав три роки умовно, 12 місяців заборони обіймати державну посаду та штраф 2,5 мільйони гривень. За даними ЗМІ, мова йде про діючого голову Одеської райради Віталія Барвіненко.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

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Рішення суду

Екснардеп вже відшкодував усі завдані збитки. Крім того, за умовами угоди із судом, обвинувачений також зобов’язується перерахувати на підтримку армії 2 503 000 гривень. До того ж, на потреби ЗСУ відправлять 1 003 000 грн, які внесені за Барвіненко у якості застави.

Що відомо про справу Віталія Барвіненка

Екснардепу та голові одеської районної ради 12 лютого повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Згідно з інформацією слідства, посадовець, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень дотацій з держбюджету за орендування готельного номера в ДП "Готельний комплекс "Київ" у період з вересня 2016 року по серпень 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок одеситу, який надавав фіктивні довідки військовим. А також про затримання винних у теракті в Миколаєві 14 лютого.