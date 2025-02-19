Помогал одесситам получить фиктивные справки для уклонения от уклонения

Врач пишет на бумаге. Фото иллюстративное: Украинская правда

Одессит помогал военнообязанным делать фиктивные справки об их непригодности к службе. Однако правоохранители разоблачили "решалу" и направили дело в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Предприимчивый одессит, применяя свои связи, договаривался с врачами из комиссий МСЭК о продлении и предоставлении групп инвалидности лицам, которые на самом деле были пригодными к прохождению военной службы. За это он получал взятки и передавал деньги медикам, которые были его пособниками.

Что решил суд

На основании ч. 1 ст.70, ч. 2 ст. 72 УК Украины фигурант мог получить 5 лет лишения свободы. Однако суд освободил его от такого наказания, при условии если человек в течение испытательного срока в 3 года не совершит нового преступления. Однако подсудимый все еще должен выплатить 42 500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который помогал уклонистам на Волыни. А также о штрафе голове сельсовета в Одесской области за плохую дорогу.