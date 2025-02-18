Оштрафували голову сільради на Одещині

Тимур Хазаєв. Фото: Думська

Таїровського селищного голову Тимура Хасаєва оштрафували на суму 60 тисяч 560 гривень за бездіяльність. Усе через позов, який на нього подали стосовно неякісних робіт з покриття доріг в селищі.

ПРо це ми дізналися з відповідної ухвали суду.

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Уже другий штраф

Ще у 2023 році, коли суд частково задовольнив позов місцевої мешканки, яка заявляла, що селищний голова не проконтролював відновлення дорожнього покриття по вулиці Пивоварній, яке було зроблене із порушеннями будівельних норм, Хасаєва оштрафували на 536,5 гривень. Крім того, він зобов’язаний був внести зміни до генерального плану, провести закупівлю послуг шляхом проведення тендерної процедури, замовити нову проєктно-кошторисну документацію та зробити інші необхідні дії.

Не виконав рішення суду

Проте позивачка довго клопотала про невиконання цього рішення, і суд задовільнив і другий її позов. Крім того, селищного голову підловили на тому, що розробку нової документації сільрада уклала з підприємцем Тарасом Пачесом без використання електронної системи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що корейці можуть допомогти з будівництвом траси Миколаїв — Одеса. А також про штрафи за порушення військового обліку.