Оштрафовали главу сельсовета в Одесской области

Тимур Хазаев. Фото: Думская

Таировского поселкового голову Тимура Хасаева оштрафовали на сумму 60 тысяч 560 гривен за бездействие. Все из-за иска, который на него подали относительно некачественных работ по покрытию дорог в поселке.

Об этом мы узнали из соответствующего постановления суда.

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Уже второй штраф

Еще в 2023 году, когда суд частично удовлетворил иск местной жительницы, которая заявляла, что поселковый голова не проконтролировал восстановление дорожного покрытия по улице Пивоваренной, которое было сделано с нарушениями строительных норм, Хасаева оштрафовали на 536,5 гривен. Кроме того, он обязан был внести изменения в генеральный план, провести закупку услуг путем проведения тендерной процедуры, заказать новую проектно-сметную документацию и сделать другие необходимые действия.

Не выполнил решение суда

Однако истица долго ходатайствовала о невыполнении этого решения, и суд удовлетворил и второй ее иск. Кроме того, поселкового голову подловили на том, что разработку новой документации сельсовет заключил с предпринимателем Тарасом Пачесом без использования электронной системы.

Напомним, недавно мы писали о том, что корейцы могут помочь со строительством трассы Николаев — Одесса. А также о штрафах за нарушение воинского учета.