Допомагав одеситам отримати фіктивні довідки задля ухиляння

Лікар пише на папері. Фото ілюстративне: Українська правда

Одесит допомагав військовозобов’язаним робити фіктивні довідки щодо їх непридатності. Проте правоохоронці викрили "вирішувача" та скерували справу до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Винахідливий одесит, застосовуючи свої зв’язки, домовлявся із лікарями з комісій МСЕКу щодо продовження та надання груп інвалідності особам, які насправді були придатними до проходження військової служби. За це він отримував хабарі та передавав гроші медикам, які були його помічниками.

Що вирішив суд

На підставі ч. 1 ст.70, ч. 2 ст. 72 КК України фігурант міг отримати 5 років позбавлення волі. Проте суд звільнив його від такого покарання за умови, якщо чоловік протягом іспитового строку в 3 (три) роки не вчинить нового злочину. Проте підсудний ще має заплатити 42 500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який допомагав ухилянтам на Волині. А також про штраф голові сільради на Одещині за погану дорогу.

