Задержали подростков и женщину - теракт в Николаеве

После теракта. Фото: ГУНП в Николаевской области

Правоохранители задержали четырех вражеских агентов, которые по заказу РФ совершили теракт в центре Николаева 14 февраля. В результате взрыва трое военных погибли, еще семеро граждан были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Николаевской области.

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Подробности дела

В течение суток в ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастны жители Полтавщины — четверо несовершеннолетних от 14 до 17 лет и 42-летняя женщина. Предложением быстрого заработка их завербовали спецслужбы РФ в одном из популярных мессенджеров. Сообщники положили взрывное устройство в рюкзак, а женщина, прибыв на локацию, оставила взрывчатку возле военных и привела в действие дистанционно через вызов на мобильный телефон.

Какое наказание грозит

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, приведшие к гибели людей). Согласно санкции инкриминируемой статьи, фигурантам грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о взрывах в Киеве. А также о судьях, которые помогали уклониться от призыва.