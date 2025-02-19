Судді на Одещині допомагали ухилятися від мобілізації

Фігрантка справи із правоохоронцями. Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура

Правоохоронці викрили на одещині суддів, які за хабарі допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. За свої послуги ділки брали по 3,5 тисячі доларів з кожного військовозобов'язаного.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Для пошуку клієнтів залучали адвокатів та їх помічників, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон. З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої юридичної компанії. Правоохоронці затримали 8 осіб: голову суду мікрорайона та двох суддів, заступника керівника його апарату, та афілійованих з ними адвокатів. Операція з документування протиправних дій підозрюваних тривала понад рік.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази. Усім фігурантам повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);

ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);

ст. 369 (надання неправомірної вигоди);

ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Їм загрожує позбавлення волі на строк, який призначить суд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над військовим, який підмінив ІPhone на пошті. А також про затриманих диверсантів в Одеській області.