Подменил Айфон на почте в Одессе

Военный с телефоном. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Военный в Одессе приобрел "ІРһоnе" модели "12 Pro Мах" по объявлению, однако при получении товара на почте заменил его на старый смартфон. Отделение подало иск в суд, из-за чего на мошенника открыли уголовное производство.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный ввел в заблуждение работника отделения Новой Почты, который добровольно предоставил для осмотра посылку по накладной с мобильным телефоном. После чего мужчина подменил белый "iPhone 12 Pro Мах" за 8 тысяч гривен на заранее подготовленный старый смартфон. А после этого сказал, что от получения посылки отказывается и ушел. Однако подмену заметили, что и привело служащего на скамью подсудимых.

Что решил суд

Военного признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.190 Криминального Кодекса Украины (мошенничество), и назначить ему наказание в виде штрафа 34 тысячи гривен, который он должен оплатить в рассрочку в течение 12 месяцев. Кроме того, с мужчины взыскали 1591 гривню на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о деле о задержании 47 "уклонистов" на границе с ПМР. А также о мужчине, который поджег машину военного в Киеве.